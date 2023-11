Huis van PVV-Statenlid in Friesland opnieuw beklad

De stenen poort voor het huis van PVV-Statenlid Harrie Graansma in het Friese dorp Boelenslaan is beklad met leuzen. Het Statenlid heeft aangifte gedaan, schrijft partijleider Geert Wilders op X.

In rode verf staat onder meer "PVV weg ermee" en "stap op" op de witte muur. "Het is een sneue zaak, zegt Harrie Graansma tegen Omrop Fryslân. "Het is de derde keer al. Maar we maken er geen drama van. De pot witte verf staat nog klaar."

Geert Wilders deelt foto's van de leuzen op X: