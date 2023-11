Prominente Spaanse politicus neergeschoten, op dag van gevoelige politieke deal

In Madrid is prominent politicus Alejo-Vidal Quadras op straat neergeschoten, melden Spaanse media. De voormalige leider en medeoprichter van de populistisch-rechtse partij Vox zou zijn geraakt in zijn gezicht. De 78-jarige is bewusteloos opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens publieke omroep RTVE gaat de politie uit van een gerichte moordaanslag. Quadras heeft één schotwond, in of bij zijn bovenkaak, schrijft krant El País. Bronnen bij de ambulancedienst zeggen dat zijn situatie stabiel is.

Duo op zwarte motor

Agenten zijn op zoek naar twee personen op een zwarte Yamaha-motor. De vermoedelijke schutter droeg volgens omstanders een spijkerbroek en donkere jas. Ook had hij een zwarte motorhelm op. Quadras werd beschoten op het moment dat hij zijn auto probeerde te starten. Vervolgens is de schutter weer op de motor gestapt en ging het tweetal ervandoor.

Quadras was van 2004 tot 2007 de vicepresident van het Europees Parlement. In de jaren 90 was hij de president van de Catalaanse afdeling van de christendemocratische Partido Popular. In 2014 stapte hij over naar de nieuwe partij Vox.

Amnestie voor separatisten

Quadras is neergeschoten op de dag dat de Spaanse regering een akkoord heeft gesloten met Catalaanse separatisten. De partij van separatistenleider Puigdemont steunt premier Sánchez bij het vormen van een nieuwe regering in ruil voor amnestie.

Quadras is fel tegen deze deal. "Onze natie houdt op te bestaan als liberale democratie en wordt een totalitaire tirannie", zei hij op X vlak voor de vermoedelijke aanslag. Het is nog onduidelijk wat het motief was van de daders.

Premier Sánchez heeft via sociale media zijn steun betuigd aan Quadras en zijn familie. Hij wil zo snel mogelijk de onderste steen boven hebben. Ook andere politici wensen de 78-jarige een spoedig herstel toe.