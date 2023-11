Politicus in Spanje neergeschoten, vermoedelijk gerichte aanslag

In Madrid is prominent politicus Alejo-Vidal Quadras op straat neergeschoten, melden Spaanse media. De voormalige leider van de populistisch-rechtse partij Vox zou zijn geraakt in zijn gezicht. De 78-jarige is bewusteloos opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens publieke omroep RTVE gaat de politie uit van een gerichte aanslag. Agenten zijn op zoek naar een motorrijder met een zwarte helm. Hij zou met een pistool op Quadras hebben geschoten, die op dat moment zijn auto probeerde te starten.

Quadras was van 2004 tot 2007 de vicepresident van het Europees Parlement. Hij was lid van de christendemocratische Partido Popular, maar in 2014 stapte hij over naar de nieuwe partij Vox.