Ongenaakbare Démare sprint naar alweer vierde ritzege in Giro

Kelderman niet zeker over finish in Milaan; Démare soeverein naar vierde zege. - NOS

Sprinter Arnaud Démare is de sprintkoning van de 103de Giro d'Italia. De Fransman boekte in de massasprint van de elfde etappe alweer zijn vierde ritzege en liet daarbij Peter Sagan, ritwinnaar van dinsdag en Álvaro Hodeg achter zich.

Na twee etappes voor de klassementsmannen en avonturiers met tussendoor een rustdag, volgde woensdag een vrijwel vlakke rit van 180 kilometer naar de Italiaanse kustplaats Rimini. Een uitgelezen kans dus voor de sprintersploegen.

Viviani aangereden

De Italiaanse troef voor de massasprints Ella Viviani kon zich niet mengen in de strijd om de dagzege. De renner van Cofidis werd onderweg van achteren aangereden door een motor. De zevenvoudig ritwinnaar in de Giro kon de rit wel vervolgen, maar was met een wond op zijn knie kansloos voor de ritzege en eindigde als tiende.

Pech voor Viviani: