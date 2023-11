Verstappen eerste Nederlander sinds 1960 met solo-cover op Time Magazine

Poserend in raceoverall en daaronder de alleszeggende tekst 'Niet te stoppen' siert racefenomeen Max Verstappen de nieuwste cover van het vermaarde Amerikaanse opinietijdschrift Time Magazine.

Hij is de eerste Nederlander die deze eer solo ten beurt valt sinds Shell-directeur John Loudon in 1960. Politicus Geert Wilders stond in 2017 op de cover, maar dat deed hij toen samen zijn Franse collega Marine Le Pen, ter promotie van een artikel over de opkomst van populisme. Slechts acht Nederlanders gingen de coureur voor in de geschiedenis van het inmiddels honderd jaar oude magazine. Verstappen is de eerste Nederlandse sporter.

Het zegt iets over de internationale statuur van de drievoudig wereldkampioen Formule 1. Met de Grand Prix van Las Vegas in aantocht wist Time Magazine Verstappen te strikken voor een interview, waarvan de Nederlander er - naast de verplichte persconferenties tijdens Grand Prix-weekenden - maar weinig geeft. Mede dankzij het succes van de Netflix-serie Drive to Survive zijn de Formule 1 en Verstappen ook in Amerika 'hot'.

Dit is de cover van de editie waarop Verstappen op de voorkant prijkt: