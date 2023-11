President Myanmar: 'Het land dreigt uiteen te vallen door geweld rebellen'

De door het leger geïnstalleerde president van Myanmar Myint Swe heeft gewaarschuwd dat het land uiteen dreigt te vallen door aanhoudend geweld van rebellengroepen in gebieden bij de grens met China. De oud-generaal, president sinds de staatsgreep van 2021, zegt dat de junta het geweld in de deelstaat Shan snel onder controle moet krijgen.

Niet eerder kreeg het leger zo veel weerstand van prodemocratische groeperingen en opstandelingen van etnische minderheden. Hoewel het leger steun krijgt van grootmachten als China en Rusland, worden ook de rebellengroepen steeds groter en machtiger.

20.000 strijders

Het gaat om drie rebellengroepen met in totaal zo'n 20.000 strijders die een paar weken geleden in de deelstaat Shan een offensief startten tegen het leger. Na lange en intensieve gevechten hebben de rebellen een strategisch belangrijk dorp ingenomen: Chinshehaw. Die plaats is cruciaal om over land handel te kunnen drijven met China.

"Als de regering de conflicten in de grensregio niet snel onder controle krijgt, zal het land in verschillende delen worden opgesplitst", zei Myint Swe tijdens een bijeenkomst van de nationale defensie- en veiligheidsraad.

Verliezen

De militaire junta heeft op het geweld gereageerd met grootschalige luchtaanvallen. Daardoor moesten duizenden burgers hun huis verlaten en vielen veel doden, ook aan de Chinese kant van de grens. Ondanks de tegenaanvallen is het leger er niet in geslaagd om terrein terug te winnen.

De verliezen waar het leger nu mee kampt zijn volgens experts de grootste sinds de coup van bijna drie jaar geleden, waarbij de democratisch gekozen leider Aung San Suu Kyi werd afgezet. Zij is veroordeeld tot 33 jaar cel, waarvan een deel is kwijtgescholden.

Steun

Myanmar krijgt officieel weinig steun vanuit het buitenland, maar de landen die wél hulp bieden zijn groot en machtig. Zo levert Rusland vliegtuigen waarmee het leger de bombardementen uitvoert. Ook Israël steunt Myanmar onofficieel.

De grootste steun komt van China. De Chinezen doen veel zaken met Myanmar en de handelsroutes in het noorden zijn van groot belang. Daardoor maken de huidige ontwikkelingen zowel Myanmar als China nerveus.