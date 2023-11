Spaanse premier krijgt steun Catalaanse separatisten in ruil voor amnestie

De Spaanse premier Pedro Sánchez kan zo goed als zeker aan zijn derde termijn beginnen. Zijn socialistische PSOE heeft een omstreden deal gesloten met de Catalaanse separatistische partij Junts per Catalunya over samenwerking in een nieuwe coalitie. De overeenkomst leidde afgelopen week tot protesten in Spaanse steden.

De leider van de Catalaanse partij, Carles Puigdemont, heeft in ruil voor de steun amnestie geëist voor hemzelf en andere separatisten. Zij worden in Spanje vervolgd voor hun rol bij het illegale referendum in 2017 over de onafhankelijkheid van Catalonië. Een aantal van hen is al veroordeeld.

De secretaris van de PSOE spreekt in een toelichting op de deal van een "historische mogelijkheid om een einde te maken aan een conflict dat alleen door de politiek is op te lossen". Hij zei er wel bij dat een nieuw Catalaans onafhankelijkheidsreferendum voor de sociaaldemocraten "een rode lijn" is.

De onderhandelingen over de nieuwe regering werden onder meer gevoerd in Brussel, de verblijfplaats van Puigdemont. Hij vluchtte daar na het illegale referendum naartoe om aan vervolging in Spanje te ontkomen.

Te weinig zetels

In Spanje moest een nieuwe regering worden gevormd na de verkiezingen van afgelopen zomer, die door Sánchez werden verloren. De rechts-conservatieve Partido Popular kwam als winnaar uit de bus, maar het lukte die partij niet om een coalitie te smeden. Daardoor kwam de bal bij Sánchez te liggen.

Zijn partij sloot eind oktober al een overeenkomst met het linkse Sumar, maar daarmee had Sánchez nog niet voldoende zetels. Hij moest daarom aankloppen bij de Junts en een andere Catalaanse partij, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), met respectievelijk zeven en zes zetels.

De ERC ging vorige week al akkoord, met de PSOE duurde het langer om tot een overeenkomst te komen. Vanochtend was er witte rook, waardoor Sánchez naar verwachting volgende week zijn nieuwe regering kan presenteren.