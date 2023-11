Politieke plannen over rekeningrijden verschillen sterk, vragen over uitvoerbaarheid

Rekeningrijden, betalen naar gebruik, spitsheffing: het zijn verschillende termen van politieke partijen voor een kilometerheffing voor de auto. Het inmiddels demissionaire kabinet was het er in het coalitieakkoord eindelijk over eens: vanaf 2030 zou er een vorm van rekeningrijden komen. Maar het plan werd bij de val van het kabinet controversieel verklaard. De nieuwe partijplannen liggen wederom ver uit elkaar, en dus valt ook op dit thema wat te kiezen.

De uitvoering is ingewikkelder, want wat telt mee en hoe wordt dat geregistreerd? Ideeën lopen uiteen van kastjes in de auto tot het doorgeven van de kilometerstand bij de apk.

Het idee is simpel: wie meer kilometers rijdt, moet meer betalen. In ruil voor deze kilometerbelasting zou de huidige motorrijtuigenbelasten komen te vervallen. Verder betalen autobezitters voor aanschafsbelasting (bpm) en brandstof (accijns).

De SGP noemt het vooral een oplossing voor dichtslibbende Nederlandse wegen. Ook de VVD is voorstander, maar verzet zich tegen een spitsheffing. "Het tarief is niet gebonden aan de tijd en de plek waar je de auto gebruikt."

De partijen voor een kilometerheffing zoeken hun argumenten veelal in klimaat en files. D66: "Wat je betaalt hangt af van de hoeveelheid CO2-uitstoot, het moment op de dag waarop je rijdt en de regio waar je bent. Gebieden waar mensen bijvoorbeeld afhankelijker zijn van een auto krijgen een korting. Zo verminderen we file en zorgen we voor schonere lucht."

Politiek verslaggever Michiel Breedveld:

"Het rekeningrijden is ooit bedacht om de files aan te pakken: rijden in de spits zou duurder worden. Daar is inmiddels geen meerderheid meer voor. Maar ook al zie je dat niet in de partijprogramma's: de werkelijke discussie gaat allang niet meer over het terugdringen van files of CO2-uistoot.

Het gaat nu vooral om de afname van de opbrengsten van benzineaccijnzen: meer dan de helft van de benzineprijs bestaat uit accijns en btw. Het kabinet loopt op termijn vele miljarden mis als steeds meer mensen elektrisch gaan rijden. Een vorm van betalen naar gebruik is eigenlijk de enige manier om dat te compenseren. Het is dus nauwelijks realistisch dat zoveel partijen nu tegen rekeningrijden zijn. Óf partijen moeten dat geld ergens anders vandaan halen. Maar een belastinggat van bijna 7 miljard is groot. Dat heb je niet zomaar gevuld."