Weer een nederlaag, maar Ten Hag gelooft in ommekeer: 'Dit gaat draaien'

Erik ten Hag blijft hopen om een ommekeer bij Manchester United, dat door 4-3 nederlaag bij FC Kopenhagen op de laatste plek in de poule staat in de Champions League. "Er komt een moment in het seizoen dat het in ons voordeel zal omdraaien."

"Dit team is veerkrachtig, het hele seizoen al. Zoveel beslissingen die voor ons verkeerd uitpakken, zoveel blessures en toch zie ik vechtlust en geestdrift. We blijven doorgaan, want ik ben er zeker van dat dit gaat keren."

De Nederlandse trainer, die door de tegenvallende start van Manchester United dit seizoen (achtste in de Premier League, pas één zege in de Champions League en al uitgeschakeld in de League Cup) onder druk staat, vindt dat zijn team onevenredig veel tegenslag moet incasseren, ook weer tegen Kopenhagen.

Boos over beslissing scheidsrechter

De rode kaart voor Marcus Rashford vlak voor rust bij een 2-0 voorsprong veranderde alles volgens Ten Hag. "De scheidsrechter en de VAR waren zo lang bezig om er rood van te maken. En dan krijg je daarna ook nog eens twee doelpunten tegen, waarvan de eerste buitenspel is en de tweede uit een penalty."