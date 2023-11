Amersfoort verkozen tot Europese stad van het jaar

Amersfoort is door The Academy of Urbanism in Londen uitgeroepen tot Europese stad van het jaar. De jury prijst Amersfoort vanwege de kwaliteit van leven, vooruitstrevende stadsplanning en vernieuwing terwijl het karakter en erfgoed behouden blijven.

De 'European City of the Year' is een internationale vakprijs die wordt toegekend op basis van de indeling van een stad, de variatie in woningtypen en de verbindingen tussen wijken. Maar ook belangrijk is dat inwoners zich in de stad thuis voelen en betrokken zijn, meldt RTV Utrecht.

The Academy wordt gevormd door wetenschappers, politici en vakspecialisten uit de hele wereld op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkeling.

'Mensen zijn altijd centraal blijven staan'

In september bezocht een delegatie van The Academy de stad. Die beoordeelde Amersfoort onder andere op stedenbouwkundige kwaliteiten maar ook op duurzaamheid en hoe de stad wordt bestuurd.

Volgens de jury krijgt Amersfoort de prijs omdat de stad zich richt op het welzijn van inwoners door onder meer het autogebruik te beperken en een divers aanbod van betaalbare en kwalitatief goede woningen aan te bieden.

Burgemeester Lucas Bolsius is verheugd met de prijs: "Amersfoort is in vijftig jaar enorm gegroeid, gemoderniseerd, maar de historie en de mensen zijn altijd nadrukkelijk centraal blijven staan."

Amersfoort is, na Rotterdam in 2015, de tweede Nederlandse stad die de titel in de wacht sleept. Andere winnaars zijn onder meer Berlijn, Antwerpen, Edinburgh en Lissabon.