Shell eist schadevergoeding van Greenpeace voor dagenlang protest op schip

Shell wil een schadevergoeding van milieuorganisatie Greenpeace vanwege een dagenlang protest op een schip van het olie- en gasconcern. Het Britse bedrijf heeft een claim ingediend bij het Hooggerechtshof in Londen. Greenpeace spreekt van intimidatie.

Het protest was in januari op een vaartuig van Boskalis, dat een zogeheten productieschip van Shell vervoerde naar een olie- en gasveld ten noordoosten van de Shetlandeilanden. Ter hoogte van de Canarische Eilanden klommen meerdere Greenpeace-activisten met behulp van touwen aan boord. Op beelden is te zien dat ze er met snelle bootjes naartoe voeren.

De Greenpeace-activisten bleven bijna twee weken lang zitten en gingen uiteindelijk in een Noorse haven van boord. De milieuorganisatie wil dat Shell stopt met het winnen van olie en gas en zich richt op duurzame energie.

Onwettig

Shell noemt het betreden van het schip "onwettig en uiterst gevaarlijk". Een woordvoerder van het Britse bedrijf zegt het demonstratierecht te respecteren, "maar het moet wel veilig en rechtmatig zijn".

Shell wil nu een schadevergoeding voor die actie. Persbureau Reuters heeft een document ingezien waarin wordt gesproken over 2,1 miljoen dollar. Het Britse concern wil dat bedrag niet bevestigen.

Volgens het document waarop Reuters zich baseert wil Shell geld zien voor opgelopen vertragingen, extra beveiliging en juridische kosten naar aanleiding van de actie.

Buiten de rechtszaal

Ook het Amerikaanse bedrijf Fluor, een van de aannemers van Shell, zou overwegen om een schadeclaim in te dienen vanwege het protest. Dat zou gaan om een bedrag van 6,5 miljoen dollar.

Shell en Fluor maakten kort na de protestactie al bekend dat ze een schadevergoeding wilden eisen, maar de rechtbank vond dat de bedrijven eerst met Greenpeace om de tafel moesten om tot een oplossing te komen. Die gesprekken hebben tot niets geleid.

Eind aan protesten

Volgens de milieuorganisatie bood Shell in de onderhandelingen aan om de schadeclaim te verlagen tot 1,4 miljoen dollar. Daarbij zou als voorwaarde zijn gesteld dat er een einde komt aan de protesten tegen Shell.

Greenpeace zegt daar pas gehoor aan te geven als het Britse concern zich houdt aan de uitspraak van de rechtbank Den Haag in 2021. Daarin is Shell opgedragen om de CO2-uitstoot voor 2030 met 45 procent terug te brengen. Het hoger beroep in die zaak loopt nog.