Boeren jaar na protest provinciehuis Groningen: 'We zijn niets opgeschoten'

Deur provinciehuis geforceerd door trekker - ANP

Vandaag een jaar geleden kwamen honderden boeren met trekkers naar het provinciehuis in Groningen om te protesteren tegen het stikstofbeleid. RTV Noord sprak met betrokkenen over wat er sindsdien is veranderd. Het Martinikerkhof stond die dag vol met boeren die eisten dat gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) toe zou zeggen soepeler om te gaan met het landelijk voorgestelde stikstofbeleid. Maar dat gebeurde niet. De deur van het provinciehuis werd geforceerd met een trekker en boeren die het provinciehuis binnendrongen werden door de politie verwijderd. De acties werden vanuit allerlei hoeken afgekeurd. Verschillende politici veroordeelden het geweld, zo ook VVD-Kamerlid Helma Lodders, fractiewoordvoerder op het gebied van landbouw:

"We zijn concreet niet veel opgeschoten", zegt melkveehouder Omgo Nieweg tegen de regionale omroep. Nieweg is de man met het bebloede hoofd op een foto die gemaakt werd voor het provinciehuis. Dat was kort nadat de deur was geforceerd met de trekker en boeren naar binnen waren gegaan. Nieweg kreeg een tik met een politieknuppel en hield daar een hoofdwond aan over.

Omgo Nieweg voor het provinciehuis - ANP

"Er zijn veel overleggen geweest en er is veel benoemd, maar we zijn eigenlijk niets opgeschoten", vervolgt de melkveehouder uit Adorp. Volgens hem is er steeds minder ruimte om te boeren. "Ga maar na: de industrie haalt een veel hoger rendement uit iedere geïnvesteerde euro dan een boer. Dan wordt de ruimte die je als boer hebt steeds kleiner."

Quote Groen denken en rood staan, gaan niet samen. melkveehouder Omgo Nieweg