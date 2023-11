'Vrouw met horloge' van Picasso geveild voor 139 miljoen

Het schilderij Femme à la montre ('vrouw met horloge') van Pablo Picasso uit 1932 heeft bij een veiling van Sotheby's in New York 139 miljoen dollar opgeleverd, bijna 130 miljoen euro.

Het is daarmee het duurste kunstwerk dat dit jaar van eigenaar verwisselde, en het op één na duurste kunstwerk van Picasso ooit: een schilderij uit de serie Les femmes d'Alger ('de vrouwen van Algiers') bracht in 2015 ruim 179 miljoen dollar op.

De vrouw in dit schilderij moet Picasso's minnares Marie-Thérèse Walter voorstellen, die de 45-jarige kunstenaar ontmoette in Parijs toen ze 17 jaar oud was. Hij was toen nog getrouwd met de Oekraïense ballerina Olha Chochlova, maar gebruikte Walter als model in meerdere kunstwerken, waaronder ook Femme nue couchée ('naakte liggende vrouw'), ook uit 1932. Dat schilderij werd vorig jaar voor 67,5 miljoen dollar geveild.