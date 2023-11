Stakende acteurs Hollywood bereiken akkoord met filmstudio's

De vakbond van acteurs in Hollywood heeft een voorlopig akkoord bereikt met een koepelorganisatie van film- en tv-studio's, over onder meer een minimumloon en het meedelen in de winst van streamingdiensten. De acteurs, aangesloten bij de vakbond SAG-AFTRA, staakten sinds afgelopen juli voor betere werkomstandigheden, sindsdien werden nauwelijks nog nieuwe films en tv-series gemaakt en uitgebracht.

Het nu bereikte akkoord is wel onder voorbehoud: de leden van de vakbond moeten er nog mee instemmen. Wat het akkoord precies behelst, is evenmin bekend.

'LA en NY niet meer te betalen'

Afgelopen voorjaar besloot de Amerikaanse vakbond van tv- en filmschrijvers al in staking te gaan, met ongeveer dezelfde grieven als hun acterende collega's: volgens de bonden is het leven in grote steden als New York en Los Angeles zo duur geworden, dat minder bekende acteurs en schrijvers hun hoofd niet meer boven water kunnen houden. Daarvoor is een hoger minimumloon nodig, zeggen ze.

Daarnaast wilden de stakers dat zij meer zouden overhouden aan het uitzenden van tv-series via streamingdiensten, ook jaren na de opnames nog. In de hoogtijdagen van lineaire tv waren zulke residuals een belangrijke inkomstenbron voor de meewerkende schrijvers en acteurs, maar streamingdiensten keren vaak niet of nauwelijks zulke bijdragen uit aan de makers.

Tenslotte wilden de acteurs en schrijvers bepaalde garanties dat de studio's hun werk niet zouden vervangen door kunstmatige intelligentie.

6 miljard aan economische schade

De vakbond van tv- en filmschrijvers bereikte al in september een akkoord met de studio's, waarna zij weer aan het werk gingen. De acteurs bleven echter staken. Beide stakingen hebben de Amerikaanse vermaaksindustrie enorm veel geld gekost: onderzoeksbureau Milken Institute schat in dat ze de staat Californië ruim zes miljard dollar aan economische activiteit hebben gekost.

Omdat stakende acteurs van hun vakbond ook geen promotiewerk meer mogen doen, bleven ook al voltooide films op de plank liggen: de premiere van blockbusters als Dune 2 werd daarom uitgesteld. Andere langverwachte films zoals de nieuwe Mission: Impossible en de nieuwe versie van Disneyfilm Sneeuwwitje zijn inmiddels verplaatst naar 2025.