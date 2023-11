Mensensmokkelaar botst op de vlucht voor politie in Texas: 8 doden

Bij een frontale botsing in de buurt van Batesville, in de Amerikaanse staat Texas, zijn acht mensen om het leven gekomen. Volgens de politie gebeurde het ongeluk toen agenten in de vroege ochtend de achtervolging inzetten op een auto, waarvan zij vermoedden dat die bestuurd werd door een mensensmokkelaar. Die zou proberen om mensen illegaal de VS binnen te brengen. Batesville ligt in de buurt van de grens met Mexico.

De bestuurder reed met hoge snelheid weg van de politie, probeerde een vrachtwagen in te halen en botste daarbij op een tegemoetkomende personenwagen. Alle inzittenden van de auto kwamen om: de bestuurder en vijf passagiers, onder wie mensen uit Honduras, zo meldt de politie. Ook twee Amerikaanse inzittenden van de tegemoetkomende auto overleefden de botsing niet.

Ongelukken na politie-achtervolgingen op mensensmokkelaars komen vaker voor in Amerikaanse staten die grenzen aan Mexico. In 2021 kwamen 13 mensen om bij een soortgelijk ongeluk in Californië, een jaar later vielen er vier doden nabij het Texaanse stadje Encinal. De federale grenswacht heeft daarom agenten eerder dit jaar het advies te geven om terughoudend te zijn met het achtervolgen van vermoedelijke mensensmokkelaars.