VS bombardeert weer basis van Iran-getrouwe milities in Syrië

Voor de tweede keer in minder dan twee weken heeft de VS een opslagplaats gebombardeerd van milities in Syrië, die banden zouden hebben met de Iraanse Republikeinse Garde. Volgens defensieminister Austin is dat gebeurd omdat Amerikaanse troepen in Irak en Syrië vrijwel dagelijks door deze milities worden aangevallen, met raketten en drones.

"Als Iran en zijn bondgenoten niet stoppen met onze troepen aanvallen, zullen we niet aarzelen om verdere stappen te nemen", zo dreigde Austin in een persverklaring.

De aangevallen opslagplaats staat in het oosten van Syrië, maar de precieze locatie is onbekend. Er zouden wapens opgeslagen liggen die tegen Amerikaanse troepen werden gebruikt. De bombardementen zijn uitgevoerd door twee F-15-straaljagers, zo meldt Austin, maar het is niet bekend hoe groot de schade is.

Drones en raketten

Op 27 oktober viel de VS ook al twee opslagplaatsen voor wapens aan in Syrië. Volgens de VS zijn zijn troepen in Syrië en Irak al minstens 40 keer aangevallen met drones en raketten, sinds de oorlog ruim een maand geleden begon tussen Hamas en Israël. Bij die aanvallen raakten 45 Amerikaanse militairen gewond.

Amerikaanse troepen zouden vooral veel zijn aangevallen sinds 17 oktober, de dag van de grote explosie bij het Ahli-ziekenhuis in Gaza. Dat leek aanvankelijk een Israëlische aanval en leidde tot veel woede in de buurlanden van Israël, maar later bleek een niet goed functionerende raket vanuit Gaza zelf ook een plausibele verklaring voor de explosie.