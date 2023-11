Bosz trots na 'vechtwedstrijd' PSV: 'Zijn er nog lang niet, maar doen weer mee'

"Het was naar mijn smaak wel een beetje te veel een vechtwedstrijd", keek Bosz terug. "We hebben Lens in hun volle kracht gezien: hoog druk zettend en er een vechtwedstrijd van makend. Vooraf zei ik nog dat zij heel goed zijn in dit voetbal en wij in het, zeg maar, pure voetbal. Dus moesten we ervoor zorgen dat we dat konden gaan doen. Maar daar kwamen we in negentig minuten te weinig aan toe, vond ik."

PSV kwam door de zege naast de Franse rivaal, maar door een beter onderling resultaat wel net een treetje hoger. Tweede achter Arsenal, de koploper in groep B die thuis met 2-0 te sterk was geweest voor Sevilla.

Peter Bosz zat met trots achter de tafel tijdens de persconferentie na het Champions League-duel dat PSV met 1-0 had gewonnen van RC Lens. "We zijn er nog lang niet, maar we doen weer mee."

Het gevolg was dat PSV wat sneller z'n toevlucht moest zoeken in de lange bal. "Dat hebben we gedaan. Ik moet de jongens daarin wel een groot compliment geven. We zijn dit voetbal natuurlijk niet echt gewend in Nederland. Maar het moest vandaag. En ook de jongens die veel bekritiseerd worden - en dan heb ik het over de verdedigers - hebben het vandaag heel erg goed gedaan."

"Het was jammer dat we op het einde de tweede niet nog konden maken. Want dan weet je dat het gebeurd is. We hebben de mogelijkheden natuurlijk gehad. Ook in overtal, zeker op het einde. Dat moet je gewoon beter uitspelen."

Paal

Het had daardoor nog faliekant mis kunnen lopen, besefte Bosz. "Zij schoten nog een bal op de paal. Dat kan ook altijd nog gebeuren. Maar we hebben de wedstrijd eruit weten te slepen, onder moeilijke omstandigheden met veel regen, waardoor het veld zwaar was en zwaarder werd. We hebben dit voetbal toch negentig minuten weten vol te houden."