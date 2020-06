Coronarel laait op na feestbeelden Zverev: 'Hoe egoïstisch ben je?'

Weer is er een coronarel in de tenniswereld. Zverev deed mee aan de Adria Tour waarbij onder anderen Novak Djokovic, Grigor Dimitrov en Borna Coric het coronavirus opliepen. Dat kwam de spelers op veel kritiek te staan, omdat ze de grenzen van de coronaregels opzochten.

Kyrgios kan het gedrag van Zverev niet geloven. "Je laat je management een bericht opstellen met excuses en dat je in quarantaine gaat. Heb dan in ieder geval het fatsoen om het ook daadwerkelijk te doen."

Het is de bedoeling dat het internationale tenniscircuit voor mannen half augustus wordt hervat. De US Open is in de eerste week van september in New York.