Champions League-dreun Ten Hag en United op meeslepende avond in Kopenhagen

Manchester United heeft in de Champions League op een meeslepende avond met 4-3 verloren bij FC Kopenhagen. De ploeg van trainer Erik ten Hag, die flink onder druk staat door magere resultaten, kwam met 0-2 en 2-3 voor, maar hield met een man minder geen stand tegen de Denen. Door de nederlaag moet United, teleurstellende achtste in de Premier League, vrezen voor Europese uitschakeling. 'The Reds' staan met drie punten laatste in groep A, Kopenhagen en Galatasaray hebben een punt meer. Real, Bayern, Inter en Sociedad door Op de andere velden plaatsten Real Madrid, Bayern München, Internazionale en Real Sociedad zich voor de volgende ronde, terwijl PSV door een 1-0 overwinning op RC Lens weer volop meedoet in groep B.

Kopenhagen-United werd in de eerste helft tweemaal stilgelegd. Eerst vanwege een fan die het veld opkwam met een Palestijnse vlag, daarna vanwege een medisch noodgeval op de tribune. Medici staken het veld over om te hulp te schieten. Onder luid applaus werd de persoon in kwestie vervolgens op een brancard uit het stadion gedragen.

Op dat moment stond United met 0-1 voor. Rasmus Højlund dacht vervolgens de man van de avond te worden. Nadat hij de score had geopend namens United maakte hij ook de 0-2 tegen de club waar hij debuteerde in het profvoetbal. Rood Rashford Een rode kaart voor Marcus Rashford gooide roet in het eten. De aanvaller van Manchester stapte in een duel vol op de enkel van Elias Jelert en moest van het veld. De Denen kregen met een man meer het vertrouwen en kwamen nog voor rust op gelijke hoogte. Na de aansluitingstreffer van Mohamed Elyounoussi viel in de tiende van liefst dertien minuten blessuretijd ook de 2-2: Diogo Goncalves verzilverde een strafschop na hands van Harry Maguire.

In de tweede helft ging de bal aan de andere kant op de stip. Maguire kopte tegen de arm van Lukas Lerager. Bruno Fernandes pakte het cadeautje uit: 2-3. United wachtte nog ruim twintig zware minuten om de voorsprong over de streep te trekken en Ten Hag zag zijn ploeg daarin ten onder gaan. Via doelpunten van Lerager (3-3) en het 17-jarige talent Roony Bardghji werd het 4-3 voor Kopenhagen. Bayern ronde verder In dezelfde groep won Bayern München met 2-0 van Galatasaray. Net als twee weken geleden in Istanbul had Bayern in eigen huis lang moeite met Galatasaray, maar de Duitsers hebben Harry Kane.

Met twee doelpunten in de laatste tien minuten maakte Kane het verschil: 2-0. Bayern is met de volle twaalf punten uit vier wedstrijden verzekerd van een plek bij de laatste zestien. Madrid probleemloos langs Braga In groep C won Real Madrid, zonder Jude Bellingham van de bank te halen, met 3-0 van Braga. De Spanjaarden zijn daarmee door naar de achtste finales. Braga verzuimde al vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen in Bernabeu. Alvaro Djalo legde aan vanaf de stip, maar Andriy Lunin keerde de strafschop. De Oekraïense doelman toont zich een waardig vervanger van Thibaut Courtois onder de lat in Madrid. Samen stopten zij drie van de laatste vier strafschoppen die de club tegen kreeg.

Vervolgens stelde Real orde op zaken. Brahim Diaz opende in de eerste helft de score. Na rust zorgde de Braziliaanse voorhoede voor opwinding. Vinicius maakte na een fraaie aanval 2-0, met een stiftje zorgde Rodrygo voor 3-0. Union Berlin pakt punt bij Napoli Union Berlin pakte - ook in groep C - verrassend een punt op bezoek bij Napoli (1-1). Een opsteker voor de Duitsers, die in alle competities de voorgaande twaalf wedstrijden verloren. Veel leverde het niet op, want met nog twee speelronden voor de boeg is Union Berlin uitgeschakeld in de Champions League. Na een afgekeurde treffer van Giovanni Di Lorenzo zette Matteo Politano Napoli alsnog op voorsprong. Na rust kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Uit een scherpe counter stuitte Sheraldo Becker nog op doelman Alex Meret, de rebound was een prooi voor David Fofana: 1-1. Napoli, dat het merendeel van de wedstrijd domineerde, kreeg nog wel kansen, maar bleef steken op een gelijkspel.