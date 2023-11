Voor derde keer brand in Dordtse straat, acht woningen ontruimd

In een flatgebouw in de Witte de Withstraat in Dordrecht heeft vanavond een zeer grote brand gewoed. Het was de derde brand in dezelfde straat in een week tijd, zegt de brandweer.

Meerdere kelderboxen stonden in brand. De rook trok via een trappenhuis omhoog. Er zijn in totaal acht woningen ontruimd.

De woningen worden geventileerd, maar de bewoners kunnen sowieso vannacht nog niet terug, zegt de brandweer. Ze worden elders opgevangen.

De bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Ze zijn niet gewond geraakt.

De brandweer weet niet of er een verband is tussen de drie branden. In dezelfde straat stond gisteren een droger in brand, en zondag brak een brand uit in een portiek.