PSV klopt Lens en stijgt naar tweede plaats in Champions League-groep

PSV heeft in de Champions League een belangrijke 1-0 thuisoverwinning op RC Lens geboekt. Met de drie bijbehorende punten voor de zege - de eerste na zeventien duels op het hoogste niveau zonder overwinning - stijgen de Eindhovenaren naar de tweede plaats in de groep.

Met Guus Til voor het eerst in de basis deze Champions League-campagne - omdat "hij het altijd heel goed heeft gedaan als het moest", aldus Bosz - trapte PSV in de stromende regen af in de wetenschap dat het na de valse start bij Arsenal (4-0 nederlaag) en remises tegen Sevilla (2-2) en Lens (1-1) eigenlijk alleen maar gebaat was bij winst op de Fransen.

Een vroege voorsprong zou een welkome steun in de rug vormen en die kwam er ook. Uiteraard, zou je inmiddels bijna kunnen stellen, via het hoofd van Luuk de Jong. Johan Bakayoko legde de bal in de twaalfde minuut op het hoofd van de aanvoerder, die net even te veel ruimte gegund werd: 1-0.

Naast Van Nistelrooij

Met zijn achtste Champions League-treffer voor de Eindhovenaren kwam de 33-jarige De Jong naast Ruud van Nistelrooij, tot deze avond de meest productieve PSV'er in het belangrijkste Europese clubtoernooi. Zijn eerste maakte De Jong, die ook voor FC Twente (éen) en Sevilla (twee) in de Champions League scoorde, in november 2015 tegen VfL Wolfsburg.