Hamas geeft voor het eerst verklaring voor terreuraanval op Israël van 7 oktober

De grote terroristische aanval op Israël was door een kleine groep Hamas-leiders voorbereid, zeggen die tegen The New York Times. De details werden zo min mogelijk gedeeld om het verrassingseffect te vergroten. En volgens de leiders van de terroristische organisatie is het doel van de aanslagen bereikt.

"We zijn erin geslaagd de Palestijnse zaak weer op de kaart te zetten. Nu is er voor niemand in de regio meer rust", zegt Khalil al-Hayya tegen de krant. "Het is het begin van een nieuw, vijandiger hoofdstuk in de strijd tegen Israël."

The New York Times sprak met leiders van Hamas in Qatar, waar de terreurbeweging haar hoofdkwartier heeft. Behalve Hamas-leiders zijn ook Arabische, Israëlische en westerse functionarissen en Hamas-kenners geïnterviewd voor het artikel. Het biedt een eerste inzicht van binnenuit in hoe de aanslagen zijn gepland en wat het doel was van Hamas-kopstukken.

'Noodzakelijke prijs'

De op 7 oktober aangerichte massamoord wordt omschreven als "een goed voorbereide operatie". Hamas-leiders noemen de moord op en ontvoering van ruim duizend burgers en honderden militairen "een noodzakelijke prijs die moest worden betaald om de status quo te doorbreken".

Een media-adviseur van Hamas, Taher El-Nounou, zegt: "Ik hoop dat de staat van oorlog met Israël permanent wordt aan alle grenzen en dat de Arabische wereld aan onze kant staat." Veel Arabische landen hebben Israëls hevige bombardementen op de Gazastrook fel veroordeeld. Ook landen die tot voor kort toenadering zochten met Israël, zoals Saudi-Arabië.

'Dodelijker dan verwacht'

De commandanten die de aanval planden en uitvoerden, deelden de details niet met hun politiek vertegenwoordigers in het buitenland of met bondgenoten als Hezbollah. Daardoor werden ook die verrast door de schaal en het bereik van de aanval.

De aanval viel zelfs dodelijker uit dan de bedenkers hadden voorzien, zo beweren ze. Vooral doordat ze er met gemak in slaagden door de ondoordringbaar geachte Israëlische defensie heen te breken. Ook het aantal gijzelaars was groter dan verwacht, zeggen Hamas-kopstukken tegen de krant.