Provincie Groningen trekt ton uit voor ontbijt op school

De provincie Groningen trekt volgend jaar maximaal 100.000 euro uit voor ontbijt voor kinderen die met honger naar school gaan. Onder meer de BoerBurgerBeweging (BBB) had daartoe een motie ingediend die vandaag werd aangenomen.

De gemeente Midden-Groningen deelt samen met het Rode Kruis ontbijttassen uit voor kinderen die zonder ontbijt naar school moeten. De indieners willen dat ook kinderen in de rest van de provincie daar gebruik van kunnen maken.

De provincie heeft eigenlijk geen taken op dat gebied, maar volgens de motie kan ze wel "een betekenisvolle bovengemeentelijke rol vervullen", citeert RTV Noord.

Het is niet duidelijk hoeveel kinderen in Groningen zonder ontbijt naar school gaan. Naar schatting groeit één op de dertien kinderen en jongeren op in armoede.

Meer energie

Het kabinet trekt volgend jaar 166 miljoen euro uit voor gratis maaltijden op scholen. Ruim 1300 scholen hebben zich daarvoor aangemeld.

Leerlingen die kosteloos een maaltijd krijgen op school, hebben meer energie, minder stress en kunnen zich beter concentreren. Dat concludeerde het Jeugdeducatiefonds.