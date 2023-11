Benfica, vorig jaar kwartfinalist, nu al uitgeschakeld in Champions League

Benfica, vorig jaar nog kwartfinalist, kan overwinteren in de Champions League vergeten na een stevige nederlaag in San Sebastian. Real Sociedad maakte met drie goals in de eerste helft al het verschil tegen de Portugezen, uiteindelijk werd het 3-1. Door de nederlaag staat Benfica nog altijd zonder punten onderaan in groep D, waar Real Sociedad met tien punten de leiding pakt. Later op de avond speelt Internazionale in en tegen Salzburg. Benfica-trainer Roger Schmidt moest het stellen zonder de geblesseerde oud-Feyenoorder Orkun Kökçü en David Neres (ex-Ajax). Schmidts ploeg werd voor rust compleet overdonderd door Real Sociedad.

Foto: d9cc4305-164a-364a-ad33-67fde82bc36b - NOS

Al na zes minuten was het raak. De verdedigers van Benfica dachten allemaal aan buitenspel, maar dat bleek het niet te zijn. Mikel Merino kon in alle vrijheid binnenkoppen voor de 1-0. Vijf minuten later verdubbelde aanvoerder Mikel Oyarzabal de voorsprong. Halverwege de eerste helft haalde Ander Barrenetxea snoeihard uit voor de 3-0, waarover Benfica eigenlijk weinig te klagen had. In de eerste helft werd namelijk ook nog een doelpunt van de Basken afgekeurd en schoot Real Sociedad-middenvelder Brais Méndez een strafschop tegen de paal. Na rust deed Benfica nog wel iets terug met een doelpunt van Rafa Silva, maar daar bleef het bij.

Union Berlin pakt punt bij Napoli In groep C pakte Union Berlin verrassend een punt op bezoek bij Napoli (1-1). Een opsteker voor de Duitsers, die in alle competities de voorgaande twaalf wedstrijden verloren. Veel leverde het niet op, want met nog twee speelronden voor de boeg is Union Berlin uitgeschakeld in de Champions League.

Foto: 16346689-c03a-3f4a-902b-5ec8d69f8b80 - Reuters

Bij de Duitsers ontbrak Danilho Doekhi door een blessure. Napoli moest het stellen zonder spits Victor Osimhen, maar vond ook zonder hem het net. Al werd de eerste Napolitaanse treffer (van Giovanni Di Lorenzo) na ingrijpen van de VAR afgekeurd door arbiter Danny Makkelie. Niet veel later was het opnieuw raak, en nu wel 1-0. Een voorzet van Rui werd door een verdediger van Union van richting veranderd en caramboleerde via de borst van Matteo Politano in het doel. Na rust kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Uit een scherpe counter stuitte Sheraldo Becker nog op doelman Alex Meret, de rebound was een prooi voor David Fofana: 1-1. Napoli, dat het merendeel van de wedstrijd domineerde, kreeg nog wel kansen, maar bleef steken op een gelijkspel.