Gezocht: hazen die Kiptum in Rotterdam naar tijd onder 2 uur kunnen loodsen

Wetten en regels lijken voor hem niet te gelden. Op die ene wet na dan. Die van de remmende voorsprong.

Of Kelvin Kiptum, sinds een maand 's werelds snelste atleet op de marathon, volgend jaar in Rotterdam in staat is als eerste onder de magische grens van twee uur te duiken? Het was een vraag die zich woensdag door zijn Belgische manager Marc Corstjens alleen met een wedervraag liet beantwoorden.

"Waar moet ik in 's hemelsnaam tempomakers vinden die zo goed zijn dat ze hem daarbij kunnen helpen?"

Uniek in zijn soort

De 23-jarige Kiptum, wilde de zaakwaarnemer er mee zeggen, is uniek in zijn soort. Drie keer liep hij een marathon. Driemaal zegevierde hij met glans. Rotterdam moet de vierde glorietocht op rij worden, als generale repetitie voor de Olympische Spelen van Parijs.

Bij zijn debuut, in 2022 in Valencia, dook hij met 2.01.53 meteen als derde atleet ooit onder de 2.02 uur. Een maand geleden, in Chicago, klokte hij 2.00.35 en verpulverde hij het wereldrecord dat met 2.01.09 op naam stond van zijn illustere landgenoot Eliud Kipchoge. Tussendoor zegevierde hij, in 2.01.25, ook nog eens in Londen.

Dat Kiptum over vijf maanden in Rotterdam start, is minder verwonderlijk dan het lijkt. Corstjens is naast Kiptums manager namelijk ook de racedirecteur van de marathon door de Maasstad.