Brighton-verdediger Van Hecke wil zich tonen tegen Ajax: 'Mooi examen'

"Nederlanders kijken wel naar de Premier League, maar misschien minder gericht op een speler. Als je het tegen Ajax laat zien, in Nederland, valt het meer op. In Brighton ging het goed. Als ik morgen weer zo speel als twee weken geleden ( Brighton won toen met 2-0 ), is het goed voor mij,"

Verdediger Jan Paul van Hecke wil zich donderdagavond laten zien aan het Nederlandse publiek. Dan neemt de 23-jarige Nederlander het met Brighton & Hove Albion in de Johan Cruijff Arena op tegen Ajax in de Europa League.

Jan Paul van Hecke, verdediger van Brighton & Hove Albion, speelt in de Europa League tegen Ajax: 'Bijzonder om in eigen land, tegen spelers die je kent te spelen. Ik kijk er naar uit' - NOS

Het gaat de afgelopen maanden snel met zijn ontwikkeling in de Engelse badplaats. Brighton nam Van Hecke drie jaar geleden over van NAC Breda, waarna hij in de afgelopen seizoenen werd verhuurd aan sc Heerenveen en Blackburn Rovers.

Dit seizoen heeft trainer Roberto De Zerbi de Zeeuw opgenomen in de selectie. Hij krijgt zijn kansen en basisplaatsen in de Premier League en Europa League. Met name in de Europese duels, waar hij als enige verdediger aan de aftrap stond in alle groepsduels tot nu toe. "Hopelijk straks ook in de vierde wedstrijd, dan kan ik me weer laten zien."

Examen voor Nederlands publiek

Of zijn huidige vorm zelfs goed genoeg is om in beeld te komen bij Oranje, gezien de blessures van onder meer Micky van de Ven, Matthijs de Ligt en Jurrien Timber, is misschien snel. Van Hecke noemt het nu nog een droom, maar: "Wedstrijden als deze zijn een mooi examen."