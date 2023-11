Plak tekent bij Besiktas, een dag na vertrek uit Rome: 'Meteen een klik'

Celeste Plak heeft een dag na haar breuk met het Italiaanse Roma al een nieuwe club gevonden. De 28-jarige diagonaalspeelster en Oranje-international tekent bij het Turkse Besiktas een contract voor één jaar.

Het wordt voor Plak niet haar eerste Turkse avontuur. Ook in het seizoen 2019/2020 speelde ze al in Turkije. Toen stond ze onder contract bij Aydın Büyükşehir Belediyespor.

'Kort maar intens'

Pak omschrijft haar periode bij Roma tegenover de NOS als "kort maar intens". Volgens haar zijn er contractuele afspraken niet nagekomen en waren de omstandigheden in Rome "niet voldoende voor een optimale voorbereiding voor kwalificatie richting de Spelen van 2024".

"Toen ik mijn zaakwaarnemer liet weten dat ik op zoek wilde naar een nieuwe club meldde Beşiktaş zich direct als eerste. Een club die al jaren in de hoogste league heeft meegedraaid. De sportstructuur zit goed in elkaar en de hoofdcoach is Gianni Caprara, een oude bekende."

Caprara was in 2020 even bondscoach van Nederland tijdens het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van Tokio. Plak: "Vandaag heb ik de eerste training gehad met het team en er is meteen een klik, dus dat is fijn."