Kamervoorzitter Arib wil actie tegen 'zeer intimiderende' demonstraties rond Binnenhof

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib is bezorgd over de vele demonstraties voor de deur van het parlement tegen de coronamaatregelen. In een brief aan de burgemeester van Den Haag schrijft ze vrijdag dat politici worden belaagd en dat er onveilige situaties ontstaan. Ze vraagt hem of de demonstraties verplaatst kunnen worden.

In de brief staat dat ze in een overleg op 29 september haar zorgen hierover ook al heeft geuit. Toch zag ze zich vorige week vrijdag genoodzaakt om burgemeester Van Zanen opnieuw een brief te sturen.

"Wij begrijpen heel goed dat mensen naar het Binnenhof komen om Kamerleden te ontmoeten, hun mening te verkondigen en zo invloed uit te oefenen op de besluitvorming", stelt Arib aan de ene kant. Maar volgens haar loopt het uit de hand. Ze ziet "een grote toename" van het aantal demonstraties.

Fysiek aanklampen

Vorige week dinsdag, woensdag en donderdag demonstreerden honderden mensen op het Plein. Volgens Arib is dat door veel Kamerleden als "zeer intimiderend ervaren". "Hoewel veel demonstraties vreedzaam zijn, lijkt dat wel een tendens: steeds meer demonstraties gaan gepaard met geschreeuw richting Kamerleden en soms ook het fysiek aanklampen van Kamerleden."

Ze concludeert: "Door de grote hoeveelheid en soms ook onverwachte demonstraties die voor de deuren van de Tweede Kamer plaatsvinden, ontstaan er onveilige situaties met grote impact op Kamerleden en bewindspersonen, maar ook op onze medewerkers en het publiek dat de Tweede Kamer bezoekt. Zij kunnen de Tweede Kamer niet vrij betreden en verlaten."

De ingang van het Plein was door alle demonstraties regelmatig afgesloten. En politici moesten naar buiten worden begeleid.

Recent werd CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt belaagd en bedreigd door demonstranten die het niet eens zijn met de coronamaatregelen en die complottheorieën aanhangen. Arib deed toen aangifte.

Geen concrete acties

Arib blijkt kritisch op hoe weinig de gemeente Den Haag onderneemt: "In ons gesprek van 29 september jl. heeft u aangegeven dat u onze zorgen deelt. U heeft daar echter geen concrete acties aan verbonden. Met het oog op een ongehinderde doorgang van het parlementaire proces en de veiligheid van iedereen die in de Tweede Kamer werkt of ons bezoekt, verzoek ik u opnieuw kritisch te kijken naar het aantal demonstraties dat in de directe omgeving van de Tweede Kamer plaatsvindt."

De Kamervoorzitter suggereert de demonstraties te verplaatsen, bijvoorbeeld naar het Malieveld of de Koekamp. "Door demonstraties te spreiden over de stad blijft het recht op demonstratie onverkort van kracht, zonder dat het een (te) zware wissel trekt op de Beveiligingsdienst van de Tweede Kamer."

Arib benadrukt in de brief uitdrukkelijk dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de veiligheid.