Keuringsdienst binnenvaartschepen is licentie kwijt vanwege partijdigheid

Het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) is onlangs zijn keuringslicentie kwijtgeraakt vanwege problemen in de bedrijfsvoering en omdat het bureau partijdig is. Dat staat in een brief van demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

De Raad voor Accreditatie (RvA) trok de licentie onlangs voor zes maanden in, maar maakte niet bekend waarom. Naar aanleiding van de schorsing nam de directeur van het NBKB afgelopen week ontslag, schrijft Omroep Fryslân.

Bruine vloot

Het NBKB keurt naar schatting zo'n 60 procent van alle binnenvaartschepen, bijna 8000 stuks. Daaronder valt ook een groot deel van de schepen van de zogenoemde bruine vloot.

Vorig jaar zijn op twee van die historische schepen dodelijke ongevallen gebeurd. Niet duidelijk is of die bewuste schepen zijn gekeurd door de NBKB.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde dit jaar al dat er onvoldoende toezicht op de veiligheid aan boord van schepen van de bruine vloot is.

Verbeteringen

Het NBKB moet de komende zes maanden verbeteringen doorvoeren. Als dat niet lukt, wordt de accreditatie definitief ingetrokken.

De minister stelt voor om in uitzonderlijke gevallen certificaten die binnenkort verlopen met een halfjaar te verlengen. Schippers die binnenkort gekeurd zouden moeten worden door de NBKB, kunnen nog terecht bij twee andere instanties.