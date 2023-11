Blijdorp neemt afscheid van alle gorilla's

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam neemt afscheid van alle gorilla's in het park. De apen verhuizen de komende jaren naar andere dierentuinen. Een van de gorillamannetjes is al verhuisd.

Reden voor het vertrek van de westelijke laaglandgorilla's is volgens het park dat er een nieuwe leidende gorillaman moest komen na de dood van de bekendste gorilla in Blijdorp, Bokito. Het is volgens de dierentuin riskant om een nieuwe leider te introduceren, schrijft Rijnmond.

Het nieuwe alfamannetje kan bijvoorbeeld alle nakomelingen van zijn voorganger doden, omdat hij ruimte wil voor zijn eigen nageslacht. "Dat vraagt moeilijke keuzes. Dit besluit heeft een enorme impact voor iedereen", aldus directeur Erik Zevenbergen van Blijdorp.

Wereldberoemd

De gorillagroep van Blijdorp werd wereldberoemd toen gorillaman Bokito in mei 2007 uitbrak en een vrouw meesleurde die hem vrijwel dagelijks bezocht. Vier mensen raakten gewond. Bokito is de vader van alle jonge gorilla's in Blijdorp. De aap overleed dit voorjaar op 27-jarige leeftijd.

De verhuizing van de Afrikaanse apen kan nog enkele jaren duren. "Voor bijna alle gorilla's is er op termijn al een geschikte nieuwe plek gevonden", zegt Blijdorp.