Rechter geeft bestuur Partij voor de Dieren gelijk in integriteitszaak

Het bestuur van de Partij voor de Dieren krijgt van de rechter gelijk in een zaak die was aangespannen door de integriteitsfunctionaris van de partij.

Die vond het onterecht dat de partij in een persbericht sprak van een onjuiste en onzorgvuldige manier van behandelen van de meldingen tegen lijsttrekker Esther Ouwehand.

Maar de rechter is het daar niet mee eens en vindt dat de partij dat wel mag zeggen, al was het beter geweest als de integriteitsfunctionaris daar vooraf van op de hoogte was gesteld.

Onterecht

Op 6 oktober maakte het partijbestuur bekend dat de klachten die tegen Ouwehand waren ingediend van het oude bestuur kwamen en onterecht waren. Ouwehand was door dat bestuur aan de kant gezet.

Het nieuwe bestuur concludeerde na onderzoek van de klachten en extern en juridisch advies dat Ouwehand geen integriteitsschendingen had begaan.