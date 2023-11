Bosnië in de wacht voor EU, nog geen datum voor toetredingsgesprekken

"We zetten de deur wagenwijd open en nodigen Bosnië en Herzegovina uit om binnen te komen", zei commissievoorzitter Von der Leyen vandaag. Maar in een rapport wordt veel kritiek geleverd: vooral op het gebied van rechtspraak zijn er nog zorgen, en ook de situatie in het overwegend Servische deel van Bosnië, Republika Srpska, is de afgelopen tijd verslechterd. Zo erkent president Dodik van de deelrepubliek bijvoorbeeld niet langer het constitutionele hof van het land.

Wat de Europese Commissie betreft kunnen de onderhandelingen met Bosnië en Herzegovina over toetreding tot de Europese Unie beginnen, maar dan moet het land eerst nog op veel punten verbetering laten zien. Daarom wil de Commissie nog niet zeggen wanneer de gesprekken dan kunnen beginnen.

Balkan-correspondent Thijs Kettenis:

"Bosnië en Herzegovina is al jaren het zorgenkindje als het gaat om toetreding tot de EU. Een van de belangrijkste redenen is dat het een complexe regeringsstructuur heeft die nog voortkomt uit het vredesakkoord van 1995. Toen is er een enorm staatsapparaat opgetuigd. Het heeft ertoe geleid dat er drie presidenten zijn met relatief weinig macht, die het vaak niet eens zijn met elkaar. Dat zorgt ervoor dat de besluitvorming enorm traag gaat.

Wat je met name de laatste jaren ziet is dat de Republika Srpska echt een eigen koers vaart. President Dodik spreekt ook steeds vaker openlijk over afscheiding en onafhankelijkheid van Bosnië. Hij heeft nauw contact met Poetin.

Toch zegt hij lid te willen worden van de EU. Ook de andere Bosniërs zijn teleurgesteld over het besluit van de commissie. Met name de islamitische Bosniërs, de Bosniakken, vinden het cynisch dat zij gestraft worden voor de obstructie door de Bosnische Serviërs en Bosnische Kroaten. Het doet hen ook pijn dat ze zijn ingehaald door andere landen, met name Moldavië."