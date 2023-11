Stunt blijft uit op WK cricket: Oranje hard onderuit tegen titelverdediger Engeland

De Nederlandse cricketers hebben niet nog een keer kunnen stunten bij het WK in India. In de voorlaatste wedstrijd werd in het immense, maar schaars gevulde cricketstadion in Pune met liefst 160 runs verloren van Engeland. Engeland begon met batten en kwam tot 339 runs. Nederland stelde daar slechts 179 runs in 37 overs (all out) tegenover. Door de ruime nederlaag zakt Nederland op rungemiddelde naar de laatste plaats.

Foto: c977c95d-48fc-3d09-8df4-260bc13f3d46 - NOS

Zondag zal het stadion in Bangalore wel tjokvol zitten als Nederland het opneemt tegen India. Alleen bij een enorme stunt tegen het nog ongeslagen gastland maakt Nederland nog een kansje op de achtste plaats. Een plek bij de beste acht betekent deelname aan de Champions Trophy in 2025.

Live bij de NOS Het WK-duel tussen Nederland en India, is zondag vanaf 9.30 uur te zien via een livestream op NOS.nl en in te volgen via de NOS-app. Heb je vragen voor onze commentatoren? Stel ze via Instagram of X. Dat kan via een DM of 'gewoon' via de tijdlijn. We gaan proberen tijdens de wedstrijd ze te beantwoorden.

De Engelsen begonnen het WK als titelverdediger, maar zijn al weken hopeloos uit vorm en begonnen het duel met Nederland als hekkensluiter. Tegen Oranje lieten de Engelsen bij vlagen weer zien waarom ze tot de grootmachten in het internationale cricket worden gerekend. Vooral met Dawid Malan en Ben Stokes hadden de Nederlandse bowlers grote moeite. Malan was goed voor 87 runs. De teller van Stokes stokte pas bij 108 punten, waarmee hij de tweede Engelsman is die meer dan honderd punten in een wedstrijd maakt dit WK. In de laatste tien overs moest Nederland liefst 124 runs toestaan, waardoor het totaal van de Engelsen op 339 runs kwam.

Foto: 33b3e002-602d-3c3a-8abc-1f0d8733ded6 - AFP

Voor de Nederlandse batsmen leek het onbegonnen werk om 340 runs te laten noteren. En dat werd er zeker niet beter op toen Max O'Dowd en Colin Ackermann al snel hun wicket verloren. De Engelse bowlers David Willey en Chris Woakes hadden de Nederlandse slagploeg flink in de greep. Wesley Barresi liet zich echter niet vangen, kreeg steeds meer oog in de worpen van de Engelse bowlers en sloeg binnen korte tijd meer dan 30 runs bij elkaar. Engelbrecht krijgt tweede kans Een bijzonder moment kwam in de zevende over toen Sybrand Engelbrecht al richting de kleedkamer sjokte, nadat zijn uithaal in de handen van de Engelse fielder Joe Root terechtkwam.

Foto: 2d902725-9af8-3053-b973-ab53b940470e - NOS

Tenminste, dat was de overtuiging van Root. De scheidsrechters waren minder zeker en lieten de videoarbiter de knoop doorhakken. En die gaf de Zuid-Afrikaanse Nederlander het voordeel van de twijfel. Even later speelde Engelbrecht een minder positieve rol in een misverstand, dat Barresi de kop kostte. Barresi sloeg de bal het veld in en was al halverwege zijn tweede run, toen hij zag dat partner Engelbrecht was blijven staan. Barresi maakte nog wel een overtuigende snoekduik, maar kwam duidelijk tekort.