Nederlands-Chinese chipfabrikant verkoopt fabriek onder Britse druk

Chipfabrikant Nexperia, een van oorsprong Nederlands bedrijf dat sinds 2019 onderdeel is van een Chinees concern, heeft onder druk van de Britse overheid een chipfabriek in het Verenigd Koninkrijk verkocht. De nationale veiligheid zou in het geding zijn, waar Nexperia het overigens niet mee eens is.

De fabriek is primair gericht op de autosector. Nexperia is gespecialiseerd in de massaproductie van eenvoudige chips. Het gaat om een locatie in Wales, waar het bedrijf sinds 2021 volledig eigenaar van is.

Vorig jaar rond deze tijd droeg het Britse ministerie van het Bedrijfsleven, Energie en Industriële Strategie Nexperia op om het belang van het bedrijf in de fabriek met ten minste 86 procent terug te dringen. In de praktijk is de fabriek nu volledig verkocht aan het Britse Vishay Intertechnology voor 177 miljoen dollar.

Twee redenen

De Britse overheid heeft twee argumenten: er is angst dat kennis die Nexperia opdoet bij het productieproces gebruikt kan worden om tegen het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is er de vrees dat bedrijven in dezelfde regio vanwege contact met die fabriek niet meer zouden kunnen meedingen naar projecten die "relevant zijn voor de nationale veiligheid".

Hoewel het niet hardop is gezegd heeft het er alle schijn van dat het Britse besluit voortkomt uit het feit dat Nexperia bij een Chinees concern hoort. De juridische procedure waarin het besluit wordt aangevochten, blijft wel doorlopen. Nexperia zegt tegen de NOS die om principiële redenen door te zetten.

Ook in Nederland ligt Nexperia onder een vergrootglas. Het bedrijf kocht vorig jaar de Delftse start-up Nowi. Per 1 juni is er een nieuwe wet van kracht die het mogelijk maakt overnames te onderzoeken met het oog op de nationale veiligheid. Het Bureau Toetsing Investeringen bekijkt al een aantal maanden of Nowi ook in aanmerking komt voor zo'n onderzoek.