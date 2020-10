Competitiestop stelt sportbonden voor dilemma's

De bal rolt de komende vier weken niet - NOS / Joëlle Angel

De mededeling kwam niet geheel uit de lucht vallen, maar het kabinetsbesluit om alle sportcompetities per direct stil te leggen zorgt voor de nodige hoofdbrekens op de kantoren van diverse sportbonden. Waar ligt de grens tussen profs en amateurs? Wat te doen met Europa Cup-duels? Hoe kunnen we de afgelaste wedstrijden inhalen? Op inderhaast ingelaste videovergaderingen wemelt het van de vragen. Dilemma Holland Series Het moeilijkste vraagstuk ligt misschien wel op het bord van honkbalbond KNBSB. De Holland Series (de play-offs om de nationale titel) was nog maar een paar dagen verwijderd van de ontknoping, maar eindigt nu in een geweldige anticlimax. Curaçao Neptunus (in de reguliere competitie de beste) en L&D Amsterdam (op een 2-0 voorsprong in de best-of-7-wedstrijd die de Holland Series is) kunnen beide betogen enige aanspraak te maken op de titel, nu die niet meer op het veld vergeven kan worden.

Een jaar geleden won Amsterdam de Holland Series na een prachtige serie tegen Neptunus - NOS

Geen kampioen dan maar? Met de haven zo nadrukkelijk in zicht, zou de domper dan wel heel erg groot zijn. Geen wonder dus dat er al de hele dag gesproken wordt tussen alle betrokkenen. Een bevredigende uitkomst is er nog niet.

NOC*NSF: geen uitzonderingen Het liefst had de KNBSB gezien dat er een uitzondering was gemaakt voor die paar resterende wedstrijden in de Holland Series. Maar woensdagochtend werd tijdens de onlinevergadering met NOC*NSF en alle bonden al snel duidelijk dat die optie van tafel kon. De boodschap van de sportkoepel was duidelijk: op het voetbal na vallen alle nationale competities onder de noemer 'amateursport'. Een tegenvaller voor onder andere de Dutch Basketball League, de Korfbal League en de hockeybond. Zij hadden gehoopt dat het begrip 'profsport' wat ruimer uitgelegd zou worden. Ramses Braakman, voorzitter van de Dutch Basketball League, voelt zich daarin onvoldoende gehoord. "We hebben aangetoond dat we professioneel draaien. Zonder publiek en zonder coronagevallen." "We hebben maatregelen genomen en alle protocollen worden gevolgd. Dan blijkt toch dat je niet zo belangrijk gevonden wordt als de eredivisie voetbal."

Europa Cup-vraagtekens Vervelend, maar duidelijk. Zou je zeggen. Toch blijven er vragen. Voor de handbalsters van SEW bijvoorbeeld. Door hun competitiewedstrijden staat een streep, maar geldt dat ook voor de Europa Cup-duels van komend weekend? Dat lijkt niet ingewikkeld, want SEW bestaat uit amateurs. Maar tegenstander Rocasa Gran Canaria heeft wél de profstatus. En de EHF Cup is toch ook wat anders dan de eredivisie. "Wij gaan er eigenlijk van uit dat de wedstrijden niet doorgaan", zegt Herman op den Kelder, de topsportmanager van SEW. "Maar we wachten graag de officiële bevestiging af. Want als wij die knoop doorhakken, kan dat een flinke boete opleveren. We zijn daarom druk in overleg met NOC*NSF, het NHV en de EHF."