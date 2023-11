Marineschip Holland richting Gaza voor mogelijke zeecorridor en evacuaties

Nederland stuurt een marineschip richting Gaza om te kunnen helpen bij evacuaties en de toevoer van noodhulp. Demissionair minister van Defensie Ollongren heeft dat bekendgemaakt bij haar bezoek aan Cyprus. Dat EU-land wil een humanitaire zeecorridor instellen naar de Gazastrook.

"Het is nog niet zeker of het tot een inzet komt. Maar we sturen het schip alvast die kant op", zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marine. De opties voor een humanitaire corridor worden nog afgewogen. "Als er een corridor in werking treedt dan zijn we alvast in gebied aanwezig."

Reis ongeveer tien dagen

Zr.Ms. Holland vertrekt waarschijnlijk halverwege deze maand naar het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Het ruim honderd meter lange patrouilleschipschip doet volgens Defensie ongeveer anderhalve week over de reis. Mogelijk meert het schip aan in Cyprus, maar het kan ook op zee blijven wachten.

In de Gazastrook, waar Israël dagelijks luchtaanvallen uitvoert, woedt een humanitaire crisis. Defensie noemt de situatie zeer ernstig en wil een bijdrage leveren aan de noodhulp voor Gazanen. "Het verruimen en versnellen van de toegang tot het gebied over land heeft daarom prioriteit."

De enige toegang tot Gaza over land is via Egypte. Maar via de grensovergang bij Rafah komen maar mondjesmaat voedsel, medicijnen en water de Palestijnse enclave binnen. Cyprus, dat zo'n 350 kilometer ten noorden van Gaza ligt, wil daarom via zee noodhulp leveren.

Cyprus presenteert plan

De Cypriotische president Christodoulides presenteert morgen zijn plan voor de zeecorridor in Parijs. Daar komen EU-leiders bijeen om de humanitaire crisis te bespreken.

Nederland is momenteel met twee C-130 transportvliegtuigen aanwezig op Cyprus. Deze toestellen kunnen mogelijk ook worden ingezet voor evacuaties of het leveren van noodhulp. Defensie benadrukt dat ook "opties door de lucht" worden overwogen.

In totaal zijn zo'n 200 Nederlandse militairen tijdelijk gestationeerd op Cyprus. Minister Ollongren bracht vandaag een bezoek aan deze eenheid.

Wat gaat de Holland doen?

Momenteel zijn er geen Nederlandse marineschepen in de Middellandse Zee. Er zijn wel Franse, Amerikaanse en Italiaanse schepen in het oostelijke deel vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas.

"Er zijn al best wat grote schepen met andere capaciteiten", zegt de marinewoordvoerder. Welke rol de Holland bij aankomst krijgt, hangt af van omstandigheden.

"Patrouilleschepen zijn geschikt voor evacuaties op kleinere schaal", legt de marinewoordvoerder uit. Ze zijn volgens hem ook nuttig voor het leveren van noodhulp. De Zeeland, het zusterschip van de Holland, heeft bijvoorbeeld noodhulp geleverd in Caribisch gebied in de nasleep van orkaan Irma in 2017.