Brouwer als 'lucky loser' onderuit op tennistoernooi in Metz

Herbert was in 2019 nog de nummer 36 van de wereld in het enkelspel, maar legt zich tegenwoordig toe op het dubbelspel. Zo won hij met landgenoot Nicolas Mahut vijf grandslamtoernooien in het dubbelspel. Hij is in het enkelspel de mondiale nummer 344.

De 32-jarige Herbert ontving vanwege zijn staat van dienst een wildcard in Metz voor het enkelspel en speelde zijn eerste ATP-toernooi in 1,5 jaar.

Brouwer (27 jaar) kwam in de eerste set goed mee met Herbert, maar verloor de set door op 5-5 zijn servicegame in te leveren. In het tweede bedrijf brak Herbert op 3-3 andermaal de opslag van Brouwer, waarmee de partij was gespeeld.

Davis Cup

Voor Brouwer staat nu nog de kwartfinales van de Davis Cup Finals in Málaga op het programma. Hij speelt met Nederland op donderdag 23 november de ontmoeting met Italië.

Afgelopen maandag verloor Botic van de Zandschulp zijn openingsronde op het toernooi in Metz.