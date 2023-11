Partijen die programma hebben laten doorekenen vooral blij

Partijen reageren verschillend op de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau. Daarbij benadrukken ze vrijwel allemaal de punten waarin zij er relatief goed vanaf komen. En partijen die aan de doorrekening hebben deelgenomen, leveren kritiek op de partijen die niet hebben meegedaan.

VVD-lijsttrekker Yesilgöz noemt het 'goed' dat acht partijen hun keuzes hebben laten doorrekenen. Zij onderstreept dat de VVD investeert om de vaste lasten te laten dalen: "Ook zorgen we ervoor dat we ons land veiliger maken door te investeren in politie en defensie."

D66-voorman Jetten vindt het teleurstellend dat "virtueel de helft van de zetels in de peilingen" het programma niet heeft laten doorrekenen. Hij wijst er onder meer op dat zijn partij fors investeert in onderwijs en dat zijn partij kinderarmoede meer dan halveert.

Dezelfde meetlat

GroenLinks-PvdA-fractievoorzitter Klaver zegt dat hij net als sommige anderen aanmerkingen heeft op de manier waarop het CPB werkt. "Maar het is toch belangrijk om de plannen door te laten rekenen. Want iedereen wordt langs dezelfde meetlat gelegd." Hij roept NSC-leider Omtzigt op alsnog berekeningen te laten maken.

Ook CDA-Kamerlid Van den Brink benadrukt dat de kiezers nu duidelijkheid hebben hoe zijn partij de rekening betaalt en welke investeringen het CDA doet. "Ook na de hele eerdere discussie over 'gratis bier' geven wij die duidelijkheid wel."

Hij wijst er onder meer op dat het CDA gezinnen meer bestaanszekerheid geeft en dat de partij fors in de regio investeert. De christendemocraten willen het minimumloon laten stijgen met de inflatie en niet extra, zoals veel andere partijen wel voorstellen.

JA21 onderstreepte dat alle werkende Nederlanders er met de voorstellen van de partij op vooruit gaan. JA21 is volgens de berekeningen van het CPB de enige deelnemer aan de verkiezingen waarbij de armoede toeneemt. De partij bekijkt nog of op dat punt de plannen kunnen worden bijgesteld.