'Brotherly shove': onverdedigbare en omstreden kontduw houdt NFL in zijn greep

Al weken zijn de broertjes Kelce het gesprek van de dag in de Verenigde Staten. Travis Kelce, tweevoudig Super Bowl-winnaar met Kansas City Chiefs, vanwege zijn relatie met Taylor Swift. Jason Kelce vanwege de onverdedigbare 'tush push' van zijn Philadelphia Eagles. American football is als schaken met de grootste en sterkste mensen op aarde. NFL-clubs betalen honderden miljoenen aan spelers én coaches om de beste te worden. Dag in, dag uit wordt elk detail van het spel geanalyseerd door de beste specialisten. Niets wordt aan het toeval overgelaten. En toch heeft nog altijd niemand een antwoord gevonden op de 'tush push', vrij vertaald: kontduw. In Philly spreken ze trouwens liever over 'brotherly shove' (broederlijk duwtje), een term die inmiddels door de club is gedeponeerd als merknaam. Eagles-fans raken niet uitgekeken op de actie die doet denken aan een rugbyscrum. Andere NFL-teams willen het liefst dat het verboden wordt.

Wat is het? Wat de 'brotherly shove' precies inhoudt, was goed te zien in de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Dallas Cowboys, toen de actie een touchdown opleverde. Jason Kelce (nummer 62) heeft de bal en zit in het midden van de offensive line van de Eagles op zijn hurken, klaar om de beuk erin te gooien.

Foto: aaa3f41f-b4b7-3884-8616-e419709aed0d - philadelphiaeagles.com

Achter Kelce staat quarterback Jalen Hurts (1) klaar om de bal te ontvangen. En achter Hurts staan Dallas Goedert (88) en AJ Brown (11) in de aanslag om hun quarterback met bal en al in de endzone van de Cowboys te duwen. Iedereen weet wat er gaat komen. En toch is de 'brotherly shove' bijna niet te verdedigen. Zo ziet dat eruit:

Het doet een beetje denken aan de revolutionaire opslag in het badminton, die niet te retourneren was. Die spinservice werd door een innovatieve speler in een Deense sporthal ontwikkeld, maar aan de 'brotherly shove' is eigenlijk niets nieuws. Hand op de billen Het met brute kracht overbruggen van één of twee yards is zo oud als het spel zelf. Maar de Eagles zijn er een meester in geworden, sinds coach Nick Sirianni vorig seizoen met zijn staf begon te experimenteren met de 'brotherly shove'. Op 16 oktober 2022, tegen rivaal Dallas Cowboys, was de actie voor het eerst te zien. Al snel kreeg het de naam 'tush push', vanwege de twee spelers die beiden met een hand op de billen van quarterback Hurts het laatste duwtje gaven.

Niet dat die duwtjes hét verschil maken. Het is een samenspel van timing en kracht. En vooral van het vermogen om zo laag mogelijk bij de grond te blijven, om als het ware onder je tegenstander te komen, zodat die zíjn kracht minder goed kwijt kan. En niemand kan dat zo goed als Jason Kelce, die als aangever van de bal altijd voorop gaat in de strijd en meestal met een brede grijns als laatste onder de stapel lichamen opduikt. Onverslaanbaar Met het nieuwe wapen was Philadelphia bijna onverslaanbaar. In de Super Bowl in februari kwamen de Eagles op voorsprong dankzij de 'brotherly shove', maar in de slotfase gingen de Eagles toch ten onder tegen Kansas City Chiefs.

In hun populaire podcast 'New Heights' bespreken de broers Jason en Travis Kelce de details van de 'brotherly shove'. Hoe voelt het bijvoorbeeld om onderop te liggen?

En halverwege het huidige seizoen zijn de Eagles met acht overwinningen uit negen wedstrijden op papier weer de beste ploeg van de hele NFL. Niet alléén vanwege de 'brotherly shove'. Maar wel voor een groot deel.

Roep om verbod Hoe succesvoller de Eagles, hoe luider de roep om een verbod. Bij de jaarlijkse rondvraag van de spelregelcommissie van de NFL noemde een (anonieme) meerderheid van de clubs de 'tush push' eind vorig seizoen als steen des aanstoots. Tot een verbod kwam het niet, maar het hangt nog altijd boven de markt. Tegenstanders wijzen op het risico van blessures. Zo raakten dit seizoen twee spelers van New York Giants geblesseerd, toen ze de 'brotherly shove' vergeefs probeerden te kopiëren.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Ook veelgehoord: het is geen football, maar rugby. Nu wil het toeval dat de Eagles met de Australiër Jordan Mailata een echte rugbyer hebben in hun offensive line. Afgelopen week was Mailata te gast in de podcast van Jason en Travis Kelce. Daar vertelde hij over zijn invloed op de ontwikkeling van de play. "Geen. Ik heb het hier geleerd, van jullie. Maar weet je, het is geen rugby. Een echte rugbyscrum is véél moeilijker."

Nederlandse NFL'er Odukoya tegen verbod: 'Supermooie play' "Ik vind sowieso niet dat het verboden moet worden", vindt de Nederlander Thomas Odukoya, die bij Tennessee Titans onder contract staat. "Ik vind het juist een supermooie play. Het is niet dat ze iets tegen de regels doen. Philadelphia gebruikt zijn kracht, heel slim. Ze zijn er gewoon extreem goed in." Het is aan de andere teams om een antwoord te verzinnen, vindt Odukoya. "Bij de Titans gebruiken we soms een grote, sterke tight end (zoals Odukoya, red.) om de quarterback te duwen. En dat werkt voor ons ook."

Maar het grootste bezwaar van de tegenstanders is dat het niet te verdedigen is. En dat weten ze in Philadelphia maar al te goed. Het vertrouwen is zo groot, dat de 'brotherly shove' tegenwoordig lachend gebruikt wordt op de eigen helft en zelfs op de rand van de eigen endzone. Andere ploegen kiezen er op zo'n moment voor om de bal weg te trappen, want als de play mislukt, dan krijgt de tegenstander een touchdown op een presenteerblaadje. Maar bij de Eagles mislukt het bijna nooit. 'Niemand kan het zoals wij' Twee weken geleden, na weer een masterclass tegen Miami Dolphins, ging coach Sirianni een keer wat dieper in op de stemmen om zijn favoriete play te verbieden.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Moe van alle vragen over een mogelijk verbod, pakte hij zijn moment. "Als iedereen het zou kunnen, dan zou iedereen het doen", zei hij grijnzend in de camera. "Maar niemand kan het zoals wij."