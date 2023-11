Conservatieve staat Ohio stemt voor behoud van recht op abortus

De Democraten hebben een jaar voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in enkele staten een overwinning geboekt op het gebied van abortuswetgeving.

Vooral in de staat Ohio haalden ze resultaten: daar werd in een referendum een voorstel voor het behoud van abortusrechten aangenomen met 56 procent van de stemmen. Dat betekent een grote overwinning voor de Democraten, aangezien Ohio bij de verkiezingen van 2020 nog conservatief stemde. Trump won de staat destijds met 8 procentpunt verschil.

Ohio is de zevende staat waar abortusrechten via een referendum vastgelegd worden, sinds het Hooggerechtshof vorig jaar een streep zette door het landelijk recht op abortus. Sindsdien moeten staten zelf beslissen over de wetgeving en hebben veel Republikeinse staten het recht op de ingreep zwaar ingeperkt.

Daartegenover staan dus enkele referenda die de kant van de Democraten op vallen. Vorig jaar stemde ook al een meerderheid voor abortusrechten bij een referendum in Kansas, een overtuigd Republikeinse staat. Pro-abortusaanhangers waren ook in de meerderheid in Californië, Vermont, Michigan en Kentucky.