Rutte sprak met Netanyahu, na bezoek aan Qatar

Premier Rutte heeft na zijn bezoek aan Qatar met de Israëlische premier Netanyahu gesproken. Hij sprak in Qatar met de emir over de oorlog tussen Israël en Hamas. Het land speelt een grote rol in de onderhandelingen tussen de strijdende partijen.

"In het gesprek kwamen een aantal zaken naar voren die ik ook verstandig vind om met Netanyahu te delen", zegt Rutte. "Dat wilde ik persoonlijk met hem doen."

Qatar kijkt naar een aantal scenario's voor korte gevechtspauzes in de Gazastrook, zegt de premier. "Er liggen allerlei voorstellen voor of er combinaties te maken zijn waarbij je voortgang boekt op gebied van humanitaire toegang en vrij krijgen van gijzelaars en van buitenlanders, maar meer kan ik daar niet over zeggen. Want wil dat tot iets leiden, dan kan dat niet in het openbaar."

Proportioneel

Bij Netanyahu heeft Rutte "opnieuw opgeroepen om te laten zien dat wat zij doen ook proportioneel is". Verder sprak hij met zijn Israëlische ambtgenoot over het sturen van hulpgoederen naar de Gazastrook. "Dat is een rol die wij samen met heel veel andere landen op ons nemen, om de humanitaire toegang te regelen."

Volgens Rutte heeft Israël niet "op voorhand" bezwaar tegen de hulpgoederen, maar wil het land vooral dat goederen die de Gazastrook binnengaan niet gebruikt worden voor militaire doeleinden. De goederen die nu Gaza binnenkomen zijn lang niet genoeg voor de huidige hulpvraag.

De rol van Nederland bij de oplossing van het conflict is volgens Rutte ook niet zo groot dat hij daar publiekelijk alles over kan zeggen. "Dan maken we ons zelf te belangrijk. Dus als we al een heel kleine bijdrage willen leveren werkt dat toch het beste als we dat stilhouden.