Kamerdebat over corona: Vrouwen Eredivisie mag toch door • Rutte geeft fouten toe

Marijnissen vindt dat het kabinet geleerd moet hebben dat het veel beter is om bij een stijging van het aantal besmettingen "meteen er bovenop te springen". Zij doet een oproep aan premier Rutte om dit te erkennen.

"Ik vind dat er een heel aantal lessen te trekken is, maar ik vind dat we meestal wel op tijd maatregelen hebben genomen", reageert Rutte. "Ze waren alleen niet stevig genoeg." Hij zegt dat het kabinet nu ook had kunnen afwachten hoe het aantal besmettingen zich ontwikkelde, in plaats van gisteren maatregelen aankondigen.

PvdA-leider Asscher vindt dat het kabinet steeds te laat was. "We kunnen nu zien dat dat zo is. Het valt niet te ontkennen dat er te laat en te licht is gereageerd." Rutte blijft erbij dat er wel snel genoeg maar niet stevig genoeg is gereageerd.