Kamerdebat over corona: Rutte steekt hand in eigen boezem

Premier Rutte zegt op vragen van GroenLinks-leider Klaver dat hij scherper over de maatregelen had moeten vertellen, omdat verandering van gedrag het belangrijkste middel is om het virus te bestrijden.

Klaver zegt dat er meer over te zeggen is, namelijk dat de overheid zijn zaakjes niet op orde heeft. "Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om de testcapaciteit op orde te hebben. Want omdat dat niet zo is gaan mensen ongetest toch naar hun werk", zegt hij. Ook vindt Klaver dat de overheid te weinig doet om mensen de quarantaineregels na te laten leven.

Rutte is het maar ten dele met hem eens. Hij vindt dat het gedrag van burgers net zo belangrijk is als de voorzieningen van de overheid. "Het kan niet zo zijn dat iemand met klachten zegt 'ik ben toch maar naar mijn werk gegaan want de overheid heeft me niet snel genoeg laten testen'."