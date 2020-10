Kamerdebat over corona: 'kabinet heeft gefaald' en 'speciale minister testbeleid'

Fractievoorzitter Brenk van 50Plus wil van het kabinet weten of het nu goed zit met de beschermingsmiddelen in de zorg. Er zijn nog steeds werkgevers in de zorg die terughoudend zijn met de preventieve beschermingsmiddelen zoals mondkapjes.

Verder heeft ze grote zorgen over de thuiszorg aan ouderen. Die neemt af, terwijl ouderen vanwege corona juist thuis zitten te wachten voordat ze naar de verpleeghuizen (durven) verhuizen. Ook wil ze van het kabinet weten wat er nu bekend is over de ventilatiesystemen in verpleeghuizen, is dat overal veilig?

Kamerlid Krol wil van het kabinet een mea culpa, een soort schuldbekentenis, van het kabinet naar slachtoffers van de coronapandemie.