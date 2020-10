Kamerdebat over corona: 'het gaat goed mis' en 'het kabinet heeft gefaald'

Dijkhoff zegt dat de reserves er bij veel ondernemers wel af zijn. In de horeca zijn veel ondernemers die zich afvragen of de steun wel helpt, en of ze niet beter de zaak kunnen sluiten, zegt hij. "Wil het kabinet buiten de bestaande steunregelingen kijken wat er nog meer nodig is?" Hij wijst erop dat de maatregelen hard zijn maar nodig, en dat deze "moker" helaas veel bedrijven raakt.

Asscher vindt ook dat er meer steun voor ondernemers in de horeca moet komen, en voor de cultuursector en sportclubs. Hij vraagt of Dijkhoff dat met hem in een motie aan het kabinet wil vragen. Maar Dijkhoff wil eerst het antwoord van het kabinet afwachten.

Werkgevers willen extra overheidssteun en 'time-out' voor getroffen ondernemers