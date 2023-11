Oud-gouverneur Van Voorst tot Voorst (79) overleden

Berend-Jan baron Van Voorst tot Voorst (79) is maandagavond overleden. Van Voorst tot Voorst bekleedde verschillende politieke functies, maar floreerde vooral als bestuurder. In 1993 stopte hij als staatssecretaris om commissaris van de koningin in Limburg te worden. Hij bleef twaalf jaar gouverneur (zoals de officieuze aanspreektitel luidt in Limburg) tot zijn pensionering in 2005.

Emile Roemer, de huidige commissaris van de koning, bevestigt het 'droevige nieuws' van het overlijden in een brief aan Provinciale Staten van Limburg, bericht 1Limburg. "Hij was een toonbeeld van bestuurlijke betrouwbaarheid en integriteit. Kwaliteiten als onkreukbaarheid en diplomatie waren onlosmakelijk met zijn persoon verbonden", aldus Roemer.

Telg van adellijke familie

Van Voorst tot Voorst was telg van een Gelderse adellijke familie. Hij werd op 7 februari 1944 geboren in het Gelderse Beek-Ubbergen. Zijn vader was burgemeester van Ubbergen en Tilburg, zijn grootvader commissaris van de koningin. Zijn oom van moederszijde was voormalige minister-president Jan de Quay.

De baron studeerde rechten aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen en politieke wetenschappen in de Zwitserse stad Freiburg. Hij werkte onder meer bij de Europese Unie in Brussel voordat hij naar Den Haag kwam. Hij begon als Kamerlid, totdat hij in 1988 staatssecretaris van Europese zaken werd in het tweede kabinet-Lubbers. In het opvolgende derde kabinet was hij staatssecretaris van Defensie.

Oog voor detail

Maar de meeste bekendheid kreeg Van Voorst tot Voorst door zijn werk in Maastricht. "Hij las alles en was altijd aan het werk", zegt Odile Wolfs, die zes jaar lang als PvdA-gedeputeerde met Van Voorst tot Voorst samenwerkte op het Gouvernement. Ze prijst vooral zijn dossierkennis. De gouverneur had oog voor detail en was op de hoogte van alle protocollen. Hij deed alles volgens het boekje, stelt Wolfs. En had moeite met Statenleden die in zijn ogen te veel op de man speelden, het moest wat hem betreft altijd over feiten gaan.

Diplomatieke teamplayer

Ook voormalig CDA-gedeputeerde Ger Driessen is vol lof over de oud-gouverneur. "Iemand die altijd op uiterst correcte wijze met het bestuur omging", memoreert Driessen. "Hij gaf ruimte om te besturen, maar was heel betrokken. Goed op de hoogte van de materie. Een diplomatieke teamplayer."

De familie laat weten dat de uitvaart van Van Voorst tot Voorst in besloten kring zal plaatsvinden.