Schouten is nu al het belangrijkste puzzelstukje van PSV

Wie heeft het bij PSV nog over de vertrokken Ibrahim Sangaré? Jerdy Schouten heeft met zijn foutloze spel de Ivoriaan in rap tempo doen vergeten. De middenvelder is misschien nu al het belangrijkste puzzelstukje van trainer Peter Bosz. Schouten valt in zijn eerste maanden in dienst bij eredivisiekoploper PSV vooral op door onopvallend te zijn. Hij speelt sober, maar is vrijwel nooit op een fout te betrappen. Een niet te onderschatten eigenschap in de speelstijl van Bosz. PSV voetbalt met veel ruimte in de rug, waarbij een foute pass of dekkingsfout direct tot een gevaarlijke counter van de tegenstander kan leiden. De afgelopen zomer van Bologna overgekomen Schouten had zaterdag in de 45 minuten die hij tegen Heracles Almelo meedeed zelfs een passnauwkeurigheid van honderd procent. Letterlijk iedere pass kwam aan bij een ploeggenoot. Een zeldzaamheid in de eredivisie, weet statistiekenbureau Opta. De 'wasmachine' Het zegt veel over de ontwikkeling die Schouten in Italië, waar hij drie seizoenen in de Serie A heeft gespeeld, heeft doorgemaakt. Hij bewaakt de balans en knapt het vuile werk op, maar is bovenal een betrouwbare verbindingsspeler. Schouten kreeg van zijn toenmalige trainer Sinisa Mihajlovic niet voor niets de bijnaam 'de wasmachine'.

PSV-Lens bij de NOS De wedstrijd tussen PSV en Lens begint woensdag om 21.00 uur en is te volgen in een liveblog in de NOS-app en op NOS.nl. Op de radio is de wedstrijd integraal te volgen bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Een korte samenvatting van de wedstrijd is te zien op NPO 1 in het late NOS Journaal (23.20 uur).

De in Hellevoetsluis geboren voetballer noteert sinds zijn entree bij PSV goede cijfers als het om zijn pasnauwkeurigheid gaat. Hij zit na acht gespeelde eredivisieduels op een gemiddelde van 90,6 procent. Onder alle eredivisiemiddenvelders scoren alleen Jordy Clasie van AZ (91,3 procent) en Anas Tahiri van sc Heerenveen (91,2 procent) hoger. In de Champions League, waar de weerstand normaal gesproken hoger is dan in de eredivisie, kan Schouten vergelijkbare cijfers overleggen.

Vermeulen: 'Schouten nu ook bij Oranje aan het werk zien' NOS-voetbalcommentator Arno Vermeulen is lyrisch over de eerste maanden van Jerdy Schouten in dienst van PSV. "Ik denk hij een type speler is dat elke trainer wel op zijn middenveld wil hebben. Schouten speelt zo ongelooflijk volwassen en is een complete speler. Hij gebruikt zijn techniek ook heel efficiënt. Het is niet dat hij drie man op spectaculaire wijze passeert, maar hij ziet het spel heel goed." "Ik vind ook dat hij zowel verdedigend als aanvallend kan denken, dat zag je ook aan zijn goal tegen Heracles. Hij is geen controleur die alleen maar op de tegenstander anticipeert." Vermeulen vindt dat PSV erop vooruit is gegaan nu Schouten de plek van Sangaré heeft overgenomen. "Ik vind Schouten een heel ander type voetballer dan Sangaré, die vooral als controlerende middenvelder werd gezien vanwege zijn fysieke kracht. Sangaré vond ik soms meer een aanvallende middenvelder met zijn scorende kwaliteiten. Voor dit PSV is Schouten een betere optie dan Sangaré, omdat hij zijn verdedigende taken beter op orde heeft." Vermeulen is nieuwsgierig of Schouten het ook bij het Nederlands elftal kan laten zien. De middenvelder speelde in juni 2022 één interland onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal, maar werd daarna niet meer opgeroepen. "Oranje is de volgende stap. Het wordt interessant welke keuzes Ronald Koeman gaat maken. We zien een wisseling van de wacht, omdat er nieuwe middenvelders voor Oranje zijn 'geboren' met Tijjani Reijnders, Mats Wieffer en Joey Veerman. Ook Quinten Timber zou ik best een keer bij Oranje willen zien. Schouten past makkelijk in dit rijtje." "Komende vrijdag maakt Koeman zijn definitieve selectie bekend voor de komende twee interlands, het zou mij in verbazen als Schouten niet op de lijst staat."

De betrouwbaarheid en zekerheid van Schouten werd ook geprezen door Louis van Gaal, die hem op 9 juni 2022 liet debuteren in het Nederlands elftal in het Nations League-duel met Wales. Maar de toenmalig bondscoach toonde zich na de wedstrijd ook kritisch. "Hij volbracht alles in zijn taken- en functiepakket. Hij speelt alleen alles met zijn rechtervoet en soms moet je toch echt je linkervoet gebruiken, waardoor het spel sneller gaat."

Toenmalig bondscoach Louis van Gaal analyseert op 9 juni 2022 het debuut van Jerdy Schouten in het Nederlands elftal na de interland tegen Wales. - NOS

Van Gaal vertelde vorig jaar ook dat Schouten wat meer risico in zijn spel mocht leggen. "Hij speelde de bal ook steeds naar het dichtstbijzijnde station. Ik heb liever dat hij een paar stationnetjes overslaat." Schouten werd daarna niet meer opgeroepen door Van Gaal, maar staat bij de huidige bondscoach Ronald Koeman weer op de radar. De PSV'er is opgenomen in de voorselectie voor de komende EK-kwalificatieduels van Oranje. De 26-jarige middenvelder kwam na drie leerzame jaren bij Bologna terug naar Nederland om prijzen te winnen en weer een plaats in de Oranje-selectie te veroveren. Hij is hard op weg om beide doelen te verwezenlijken.