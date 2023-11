Brobbey kan leven met kritiek van bondscoach Koeman: 'Ben nog jong'

Ajax-spits Brian Brobbey kan leven met de kritiek die Ronald Koeman deze week op hem heeft geuit. "Ik ben een jonge speler van 21 jaar die nog veel kan verbeteren", zegt hij in aanloop naar het Europa League-duel van Ajax met Brighton in Amsterdam.

De bondscoach van het Nederlands elftal vond dat de voetballer in technisch opzicht nog bij te leren heeft. "In de vorige interlandperiode hadden we hem erbij en dan zie je wel dat zijn eerste aanname en de manier van afwerken niet goed zijn", vertelde Koeman bij het televisieprogramma Rondo op Ziggo Sport.

"Dan vraag ik me af wat je doet bij de clubs waar je hebt gespeeld. Dan moet John Bosman nu de spitsentrainer worden waar hij naar uitkijkt, maar als trainer ga je daar toch extra mee aan de slag? Goed afwerken is te trainen."