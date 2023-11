OM heropent onderzoek naar dood van Cas Steenbergen (23) uit De Schiphorst

Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek heropend naar de dood van Cas Steenbergen (23). De man uit De Schiphorst, niet ver van Meppel, overleed vorig jaar juli niet lang nadat hij thuis was gekomen van een evenement. De politie ging tot nu toe uit van een noodlottig ongeval, maar nu is er nieuwe informatie.

Mogelijk blijkt uit het nieuwe onderzoek dat sprake is van een andere doodsoorzaak, meldt RTV Drenthe.

Cas Steenbergen bezocht vorig jaar juli een feest op een paardenconcours in Veeningen, een dorp een paar kilometer van zijn woonplaats. Toen hij thuiskwam in de nacht van 16 op 17 juli liet hij zijn moeder weten dat het geen leuke avond was en dat hij de volgende ochtend zou uitleggen waarom niet. Maar de volgende dag treft zijn moeder hem bewusteloos aan in bed, in een plas bloed met een groot aantal verwondingen. Een maand later is hij overleden.

De politie onderzocht de zaak, maar concludeerde dat er waarschijnlijk sprake was van een ongeluk, onderweg tussen het feestterrein en Steenbergens huis in De Schiphorst.

Van begin af aan twijfelden Steenbergens ouders aan die lezing. "Hij had aan alle kanten van zijn gezicht verwondingen, een gebroken rib, kapotte knokkels en knieën. Het blijft ons verbazen dat je van een festival, zoals de politie zegt, zo gehavend komt", zei vader Luuk Steenbergen afgelopen zomer tegen RTV Drenthe.

Vrienden van de man maakten na zijn dood een tijdlijn, waarbij ze ook camerabeelden van het concoursterrein bekeken. Die beelden zijn niet compleet, maar bevestigden wel het vermoeden van de ouders dat er meer aan de hand was. "Je ziet dat Cas het terrein verlaat. Vervolgens loopt er een man achter hem aan, een andere dame trekt aan het shirt van deze man. Vervolgens valt ze en omstanders ontfermen zich over haar", aldus de ouders. "Later zie je Cas op de camerabeelden achter de feesttent verdwijnen, de man volgt hem. Maar daar houden de camerabeelden eigenlijk op en zien we niet wat er daarna gebeurt."

Nieuwe feiten

En nu is er dus nieuwe informatie. "De nieuwe feiten zijn onderdeel van het onderzoek en is reden om het onderzoek te heropenen en uiteindelijk zo goed mogelijk te reconstrueren wat er gebeurd is met Cas", aldus een politiewoordvoerder. "Met het nieuwe onderzoek proberen we uit te sluiten dat het gaat om een noodlottig ongeval en te achterhalen wat heeft geleid tot het ernstige letsel waarmee Cas is thuis gekomen."

Om welke nieuwe informatie het gaat, wil de politie niet zeggen. "Het onderzoek proberen we in zoveel mogelijk rust te doen. Ook voor de ouders. Het heropenen heeft ook grote impact op hen."

De ouders van Steenbergen laten in een korte reactie weten blij te zijn dat het onderzoek is heropend.