Farmaceut AstraZeneca moet schadevergoeding betalen aan verzekeraar Menzis

De Brits-Zweedse medicijnmaker AstraZeneca moet zorgverzekeraar Menzis een schadevergoeding betalen omdat het bedrijf een te hoge prijs heeft gevraagd voor een geneesmiddel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Hoe hoog de schadevergoeding is, wordt later bepaald.

AstraZeneca had een octrooi op het middel Seroquel, tegen psychoses die worden veroorzaakt door schizofrenie of ernstige depressies. De farmaceut gebruikte dat octrooi om concurrentie te voorkomen. In 2013 won AstraZeneca nog een kort geding tegen een concurrent en kon zo voorkomen dat diens middel op de Nederlandse markt werd toegelaten.

Onterecht beschermd

Menzis beschuldigde AstraZeneca ervan het octrooi te rekken zodat er geen merkloze variant van Seroquel op de markt zou komen. Zonder concurrentie kon AstraZeneca een hogere prijs in rekening brengen, die vervolgens door Menzis werd vergoed.

"In 2014 heeft de Nederlandse rechter het octrooi ongeldig bevonden, waardoor het medicijn achteraf gezien onterecht is beschermd in Nederland", stelt de rechtbank. "Hierdoor is, tot het moment dat het octrooi ongeldig bleek te zijn, namelijk geen enkele concurrent met een vergelijkbaar medicijn op de markt gekomen, terwijl zij daartoe wel in staat waren en daarvoor ook alle voorbereidingen hadden getroffen."

Menzis-voorman Ruben Wenselaar noemt de uitspraak "een principiële zaak die alle Nederlanders raakt". "We betalen immers de zorgkosten voor elkaar en met elkaar, te hoge medicijnprijzen maken de zorg voor iedereen duurder. Als wij dus te lang een te hoge prijs betalen, heeft dat weer gevolg voor de premie."

Verschil betalen

AstraZeneca moet Menzis het verschil betalen tussen de prijs die in rekening is gebracht en de prijs die in rekening zou zijn gebracht als er concurrentie was geweest. De rechtbank moet de hoogte van dat bedrag nog vaststellen en wil daarom meer gegevens hebben van Menzis.

AstraZeneca zegt verrast te zijn over het vonnis en beraadt zich op stappen.